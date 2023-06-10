السبت 10 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسل "القاهرة الإخبارية": الأوضاع كارثية بالمستشفيات السودانية لانقطاع التيار الكهربائى

المستشفيات السودانية
المستشفيات السودانية

قال محمد إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، إن الأوضاع الميدانية في السودان مستقرة بعد الهدنة الأخيرة، ويوجد هدوء حذر من طرفي النزاع، وهناك عودة للحياة في المراكز التجارية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، إنه تم تنفيذ بند إتاحة وصول المساعدات الإنسانية، ولكن هناك بعض المنظمات تشكو من صعوبة الوصول للمستشفيات وأماكن القتلى والجرحى، خاصة في المناطق التابعة للدعم السريع، وتوجد شكوى من الأوضاع الكارثية التي تعيشها المستشفيات.

انقطاع التيار الكهربائي

وتابع، أنه يوجد انقطاع للتيار الكهربائي وتوجد نداءات من نشطاء وجمعيات خيرية لتوفير مولدات كهربائية لوضع بديل لانقطاع التيار الكهربائي والذي فاقم معاناة المرضى بالمستشفيات، وهذا الأمر ينطبق على بعض الأحياء السكنية والتي تعاني من انقطاع المياه.

“القاهرة الإخبارية” المستشفيات الأوضاع الكارثية انقطاع التيار الكهربائي المراكز التجارية انقطاع للتيار الكهربائي

مواد متعلقة

مراسل "القاهرة الإخبارية": بعض قوات الدعم السريع استغلت الهدنة وهربت لغرب السودان

رئيس الاتحاد الإفريقى: إحلال السلام فى السودان يتطلب أن يكون الحل "إفريقيًا"

الرئيس السيسى: مهتمون باستقرار السودان.. وأهلًا بالأشقاء على أرض مصر

لمدة 24 ساعة.. بدء سريان وقف إطلاق النار فى السودان

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

المجموع الكلي للصف السادس الابتدائي الأزهري 2023 ورابط النتيجة

"جرح نافذ بالرقبة والظهر".. مصرع طفل إثر اعتداء أشخاص عليه بمرسى مطروح

رئيس لجنة الشؤون الإفريقية لـ"الدستور": نستهدف توسيع التعاون المشترك بين مصر ودول الكوميسا

النيابة تأمر بحبس طالب دهس طفلًا بدراجته النارية بمدينة الشروق

ظهرت الآن.. لينك نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

القس رأفت رؤوف الجاولي

الفهم السريع والفهم الإبداعى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس

التخطيط الفلسطينى: الحكومة الفاشية الإسرائيلية ترتكب حماقات ستجر المنطقة إلى حرب دينية

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية