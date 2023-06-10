مراسل "القاهرة الإخبارية": الأوضاع كارثية بالمستشفيات السودانية لانقطاع التيار الكهربائى

قال محمد إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، إن الأوضاع الميدانية في السودان مستقرة بعد الهدنة الأخيرة، ويوجد هدوء حذر من طرفي النزاع، وهناك عودة للحياة في المراكز التجارية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، إنه تم تنفيذ بند إتاحة وصول المساعدات الإنسانية، ولكن هناك بعض المنظمات تشكو من صعوبة الوصول للمستشفيات وأماكن القتلى والجرحى، خاصة في المناطق التابعة للدعم السريع، وتوجد شكوى من الأوضاع الكارثية التي تعيشها المستشفيات.

انقطاع التيار الكهربائي

وتابع، أنه يوجد انقطاع للتيار الكهربائي وتوجد نداءات من نشطاء وجمعيات خيرية لتوفير مولدات كهربائية لوضع بديل لانقطاع التيار الكهربائي والذي فاقم معاناة المرضى بالمستشفيات، وهذا الأمر ينطبق على بعض الأحياء السكنية والتي تعاني من انقطاع المياه.