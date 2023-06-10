السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أردوغان في استقباله.. الرئيس الإماراتي يصل تركيا في زيارة رسمية

أردوغان وبن زايد
أردوغان وبن زايد

وصل الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، إلى تركيا في زيارة رسمية الأولي منذ تولي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئاسة تركيا عقب جولة ثانية من الإنتخابات.

ومن المقرر أن يبحث الرئيس الإماراتي خلال تلك الزيارة تعزيز العلاقات الاستراتيجية ودفع الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين.

وأفادت صحيفة البيان الإماراتية، مساء اليوم، بأن الرئيس التركي، كان في استقبال نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، لدى وصوله مطار إسطنبول.

وكان في استقبال محمد بن زايد في المطار، برفقة أردوغان، وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وأشارت الصحيفة الإماراتية، إلي أن الوفد المرافق للرئيس الإماراتي خلال الزيارة يضم كل من منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة الإماراتي، ونهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وغيره من المسؤولين الإماراتيين الآخرين.

الرئيس الاماراتي تركيا الرئيس التركى أردوغان العلاقات الاستراتيجية مطار اسطنبول

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