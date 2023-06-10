إحياء التراث وتناغم المواهب في الدورة 32 من مهرجان الموسيقى العربية

ينتظر جمهور دار الأوبرا المصرية، موعد انطلاق الدورة 32 من مهرجان الموسيقى العربية، والذي من المقرر أن ينعقد في الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر 2023.

ويضم مهرجان الموسيقى العربية، مشاركات فنية عدة من مختلف الدول العربية، وهو ما تحرص عليه دار الأوبرا المصرية أثناء تنظيم المهرجان كل عام، إذ يشارك في المهرجان من كل عام باقة من ألمع وأفضل فناني الدول العربية ومنها؛ لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان، وذلك

هنا مهرجان الموسيقى العربية في الدورة 32، والذي يهدف إلى إحياء التراث الغنائي الشرقي والعربي من خلال العمل على تناغم المواهب الجديدة الشابة مع الفنانين العرب الذين تركوا بصمة حقيقية في مجال الغناء العربي.

تأسس المهرجان عام 1992 على يد الدكتورة رتيبة الحفني، التي كانت حريصة على تنظيم حدث فني يجمع بين التقدير للماضي والانفتاح على المستقبل، واستطاع المهرجان أن يحظى بشهرة واسعة وإقبال كبير من قبل الجمهور والفنانين على حد سواء، وأن يصبح منارة الرشق في الغناء العربي وتبادل الخبرات والثقافات الموسيقية المختلفة في العالم العربي.

وعلى مدى 4 عقود ماضية شارك في مهرجان الموسيقى العربية عدد من مطربي الغناء العربي وهم؛ صابر الرباعي، عاصي الحيلاني، سميرة سعيد، أصالة، وراغب علامة، وكارول سماحة، وديانا حداد، ورامي عياش، ومحمد عبده، ونوال الكويتية، وجنات وغيرهم.

لبنان: كانت المطربة القديرة ماجدة الرومى الأعلى سعرًا في حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 30، وقدمت حفلا غنائيا في حفل الختام على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وتقدم باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة الذي لا تزال في وجدان جمهورها العربي ولاسيما مصر.

المغرب: شاركت الديفا سميرة سعيد في مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 30 و31، وانطلق حفلها حينها في ثاني أيام المهرجان بدار الأوبرا المصرية، واستخدمت آلات موسيقية مغربية مثل الطار والعود والكمان.



سوريا: شاركت أصالة في الدورة 31 من المهرجان، وختمت المهرجان بحفل رائع، قدمت فيه أغانيها التي تحمل رسائل اجتماعية ووطنية مثل "شامخة" و"60 دقيقة حياة" و"بنت أكابر".

يجوب مهرجان الموسيقى العربية محافظات الجمهورية حيث لا تقتصر الحفلات على مسارح دار الأوبرا فقط، وإنما تمتد إلى مسارح أخرى في مختلف المحافظات، مثل أوبرا الإسكندرية وأوبرا دمنهور، وشارك في هذه المسارح نجوم آخرون، مثل خالد سليم، رامي عياش، على الحجار، صابر الرباعي، جنات، محمود عبدالحميد وغيرهم.

يشارك الفنان راغب علامة من لبنان دومًا في مهرجان الموسيقى العربية، حيث قدم باقة من أغانيه الشهيرة في الدورة الماضية من المهرجان مثل "اللي باعنا" و"أنا اسمي حب" و"الحب الكبير"، كما تم تكريمه في الدورة 31.

ومن تونس شارك صابر الرباعي في دورتي 31 و30 من المهرجان، وأشعل المسرح بأغانيه الحماسية والحزينة مثل "أجمل نساء الدنيا" و"أتحدى العالم" و"خلص حكاية"، كما غنى لفاروق جويدة.

وشارك الفنان زياد برجي من لبنان في الدورة 31 من المهرجان، وقدم عروضًا غنائية تضم مختارات من أغانيه الحديثة والقديمة، واستخدم آلات موسيقية لبنانية مثل العود والبزق والطبلة.

شهد حفل افتتاح مهرجان الموسيقى في الدورة الـ 31 تكريم 16 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي، منهم المطرب راغب علامة، والممثلة صفاء أبو السعود، والموسيقار مودي الإمام، والشاعر شوقي حجاب، والشاعر هاني عبد الكريم، والموسيقار حسين فوزي، وعازف الناي عاطف إمام، والموسيقار الكويتي يعقوب الخبيزي.

فرق موسيقية