الشاهد العاشر.. الفنان سامح الصريطى ضيف محمد الباز على "إكسترا نيوز"

يحل الفنان سامح الصريطي ضيفًا على الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج الشاهد الليلة على قناة إكسترا نيوز، يكشف عن كواليس وتفاصيل ثورة 30 يونيو، وتفاصيل اعتصام المثقفين ضد جماعة الإخوان الإرهابية، وكيف تم الإعداد له بالتنسيق مع المخرج خالد يوسف.

ويكشف "الصريطي" في شهادته اليوم على شاشة "إكسترا نيوز"، عن كواليس الهجوم على اعتصام المثقفين بقيادة أحمد المغير وكيف تم التصدي له.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتى 30 يونيو، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.