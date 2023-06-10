"التعليم" تعلن انطلاق امتحانات الثانوية العامة الإثنين المقبل

783025 طالب وطالبة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى انطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2022 /2023 يوم الإثنين الموافق 12 يونيو الجاري.

وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية "علوم" وعدد 98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية "رياضيات".

وأضافت أن عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ ١١ لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

كما يبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الذين يؤدون الامتحان هذا العام 1824 طالبا وطالبة، وعدد الطلاب المكفوفين الذين يؤدون الامتحان 255 طالبا وطالبة، بينما يؤدى عدد 80 طالبا وطالبة الامتحان في مراكز التأهيل، بالإضافة إلى عدد 34 طالبا وطالبة يؤدون الامتحان في لجان المستشفيات.

جدير بالذكر إن الطلاب يؤدون امتحانات الثانوية العامة 2023، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم الإثنين الموافق 12 يونيو الجارى، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، بينما يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو امتحان مادتى الاقتصاد والإحصاء، ثم يؤدى الطلاب الامتحانات فى المواد المضافة للمجموع يوم الأحد الموافق ١٨ يونيو الجاري.