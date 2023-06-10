برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الأعدادية الأزهرية 2023

نشرت بوابة الأزهر الشريف، نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 عبر موقعها الإلكتروني وذلك بناءً على توجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر ‏الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع لها الطلاب والطالبات، من خلال الرابط التالي:

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية الترم الثاني

https://natiga.azhar.eg/results2023.html

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية 155536 طالبا وطالبة، حضر منهم 153717، وبلغ إجمالي الناجحين 110119 بنسبة 71.64%، ومن لهم دور ثان 45416.

وهنا وكيل الأزهر الطلاب الناجحين، معربًا عن خالص تمنياته لهم بالمزيد من النجاح والتوفيق، واستمرار التفوق في المرحلة الجامعية، وأن يجدّوا ويجتهدوا ليكونوا خير معين لأمتهم ووطنهم، قادرين على حمل رسالة الأزهر العالمية ونشرها.

كان وكيل الأزهر الشريف، اعتمد اليوم السبت، في مشيخة الأزهر؛ نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي 2022- 2023م.

للحصول على النتيجة من خلال الرابط التالي

https://natiga.azhar.eg/results2023.html

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