إخماد حريق فى إحد الشقق السكنية بمنطقة الطالبية

دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء لإخماد حريق نشب في إحد الشقق السكنية بمنطقة الطالبية، ونجحت القوات في السيطرة على الحريق وإخماده، وتم الانتهاء من عمليات التبريد.

لم يسفر الحريق عن أي خسائر بالأرواح، وقد تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة، وجار تحديد أسباب الحريق.

كانت قد تلقت أجهزة الأمن بالجيزة، بلاغًا بنشوب حريق في شقة بمنطقة الطالبية، تم توجيه 3 سيارات إطفاء وتم التعامل مع الحريق وإخماده قبل امتداد النيران للشقق المجاورة.