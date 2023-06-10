السبت 10 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إخماد حريق فى إحد الشقق السكنية بمنطقة الطالبية

حريق
حريق

دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء لإخماد حريق نشب في إحد الشقق السكنية بمنطقة الطالبية، ونجحت القوات في السيطرة على الحريق وإخماده، وتم الانتهاء من عمليات التبريد.

لم يسفر الحريق عن أي خسائر بالأرواح، وقد تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة، وجار تحديد أسباب الحريق.

كانت قد تلقت أجهزة الأمن بالجيزة، بلاغًا بنشوب حريق في شقة بمنطقة الطالبية، تم توجيه 3 سيارات إطفاء وتم التعامل مع الحريق وإخماده قبل امتداد النيران للشقق المجاورة.

أجهزة الأمن بالجيزة الحماية المدنية بالجيزة السيطرة على الحريق الحماية المدنية سيطرة على الحريق حريق فى شقة قوات الحماية المدنية بالجيزة قوات الحماية المدنية منطقة الطالبية

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

"الداخلية" تعلن مغادرة أول فوج من حجاج القرعة

تطوير الموانئ البحرية.. إعادة القوة لعصب العمل اللوجستي في مصر

عاجل بالرابط.. احصل على نتيجة الابتدائية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

زيلينسكى: سنتوصل قريبًا لاتفاق مع حلفائنا للحصول على طائرات مقاتلة

"الضبعة" سنوات التحقق والإنجاز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

القس رأفت رؤوف الجاولي

الفهم السريع والفهم الإبداعى

د هند جاد

الأسعار.. حزن الحزن

حسين دعسة

ترسانات الموت، تصبح أحيانا ترسانات الديمقراطية

ماجد حبته

.. وأول زيارة رئاسية لموزمبيق!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

التخطيط الفلسطيني: الحكومة الفاشية الإسرائيلية ترتكب حماقات ستجر المنطقة إلى حرب دينية

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية

اعتقال فتاة فى بلدة حوارة بفلسطين