السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا الحكم على متهم بقتل كهربائي رفض خطوبة ابنته بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية

تصدر محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، الحكم علي أحد المتهمين بقتل كهربائي لاتهامه بالاشتراك مع الآخرين في قتل رجل بسبب زوجته.

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت أوراق أحد المتهمين إلى فضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه. 

يصدر الحكم برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم ومحمد حسنى بشرى ومحمد ماهر رشاد، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 31276 لسنة 2022 جنايات مركز الزقازيق، المقيدة برقم 2753 لسنة 2022 كلى جنوب الزقازيق، لشهر أغسطس الماضى، عندما تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بمقتل «حسين. م»، 43 عامًا، كهربائى، إثر إصابته بثلاثة أعيرة نارية على يد مجهولين، وذلك أمام كوبري في طريق بهنباي - الزقازيق.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة جزار ونجل شقيقته، وذلك لوجود علاقة عاطفية فيما بين المتهم الأول والمتهمة الثالثة زوجة المجني عليه وحال علم المجني عليه بتلك العلاقة طلب عقد جلسة عرفية الفضح أمرهما فإتفق المتهمين الثلاثة على قتل المجني عليه قبل ميعاد الجلسة العرفية خشية افتضاح أمرهما وأعد المتهم الأول لذلك سلاح ناري فرد خرطوش ودراجته البخارية والتي استقلها رفقة المتهم الثاني.

وترصدا للمجني عليه بطريق عودته إلى منزله وذلك بالميعاد المتفق عليه مع المتهمة الثالثة والتي أمدتهم به وما أن وصل المجني عليه حتى الشهر الأول سلاح ناري وأطلق منه صوبه عباريين ناريين أصابه إحداهما بصدره فأحدثا إصابته.

محكمة جنايات الزقازيق قتل كهربائي قتل فضيلة المفتي المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا

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