فحص 1734 حالة خلال قافلة علاجية بقرية رسلان بالمنيا

ضمن مبادرة "حياة كريمة"..

وجّه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة، بشأن تنفيذ قافلة طبية على مدار اليومين الماضيين بقرية رسلان بمركز المنيا، مكونة من 5 عيادات في 7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان)، وضمن إجراءات وقائية مشددة.

وتم الكشف على 1734 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان منها: 272 حالة جراحة، 530 حالة أطفال، 172 باطنة، 66 نساء وتنظيم الأسرة، 55 أسنان، 63 قلب، 237 رمد، 217 جلدية، 122 أنف وأذن، إلى جانب إجراء 84 تحليلًا متنوعًا، و5 حالات أشعة سينية، و89 كشف مبكر للضغط والسكر، و6 حالات خلع أسنان، وتحويل 23 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات للتثقيف الصحي لزيادة الوعي الصحي عند المواطنين.

قافلة علاجية لأهالي قرية رسلان لصحة المنيا

قافلة علاجية لأهالي قرية رسلان لصحة المنيا