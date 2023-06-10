السبت 10 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن مبادرة "حياة كريمة"..

فحص 1734 حالة خلال قافلة علاجية بقرية رسلان بالمنيا

قافلة علاجية لأهالي
قافلة علاجية لأهالي قرية رسلان لصحة المنيا

وجّه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة، بشأن تنفيذ قافلة طبية على مدار اليومين الماضيين بقرية رسلان بمركز المنيا، مكونة من 5 عيادات في 7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان)، وضمن إجراءات وقائية مشددة.

 وتم الكشف على 1734 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان منها: 272  حالة جراحة، 530  حالة أطفال، 172 باطنة، 66 نساء وتنظيم الأسرة، 55 أسنان، 63 قلب، 237 رمد، 217  جلدية، 122 أنف وأذن، إلى جانب إجراء 84  تحليلًا متنوعًا، و5 حالات أشعة سينية، و89 كشف مبكر للضغط والسكر، و6 حالات خلع أسنان، وتحويل 23 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات للتثقيف الصحي لزيادة الوعي الصحي عند المواطنين.

قافلة علاجية لأهالي قرية رسلان لصحة المنيا
قافلة علاجية لأهالي قرية رسلان لصحة المنيا
قافلة علاجية لأهالي قرية رسلان لصحة المنيا
قافلة علاجية لأهالي قرية رسلان لصحة المنيا
قافلة علاجية لأهالي قرية رسلان لصحة المنيا
قافلة علاجية لأهالي قرية رسلان لصحة المنيا
صحة المنيا توقيع الكشف الطبي علي 1734 حالة قافلة علاجية بقرية رسلان مركز المنيا مبادرة حياة كريمة الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

تطوير الموانئ البحرية.. إعادة القوة لعصب العمل اللوجستي في مصر

بدء مراسم الاحتفال بتوديع الحجاج بمطار القاهرة الدولي (صور)

"بنبان".. أيقونة نجاح في كهرباء مصر 

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

تأجيل إعادة محاكمة 14 متهمًا في "فض اعتصام رابعة" لـ12 يونيو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الأسعار.. حزن الحزن

حسين دعسة

ترسانات الموت، تصبح أحيانا ترسانات الديمقراطية

ماجد حبته

.. وأول زيارة رئاسية لموزمبيق!

صفاء النجار

كيف يعمل الابتكار؟.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-3»

د.كريمة الحفناوى

النقابات والحوار الوطنى

خالد حريب

الدولة المصرية تدق أبواب إفريقيا

محمد عبدالعزيز

من يرحم يُرحم

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية

اعتقال فتاة فى بلدة حوارة بفلسطين

إضراب شامل وتظاهرات احتجاجًا على جرائم القتل داخل أراضى الـ48