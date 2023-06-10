الحبس سنة مع الشغل والغرامة لعامل بالاتجار فى الهيروين بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم عامل بالحبس مع الشغل سنة واحدة وغرامة 50 ألفا لاتهامه بالاتجار فى الهيروين بسوهاج.

بداية أحداث القضية عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الهيروين وترويجه على زبائنه من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته 16 كيسا بلاستيكيا بداخلها مخدر الهيروين وبمواجهته اعترف بحيازته المخدرات بقصد الاتجار وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات.