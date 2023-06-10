هلال ذو الحجة وموعد صلاة العيد.. ماذا قال معهد الفلك؟

17 يومًا تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك.. مناسبة يتجهز لها علماء الفلك قبل حلولها بـ 10 أيام من أجل استطلاع هلال شهر ذو الحجة، لمعرفة موعد مولده، لكن حسابات فلكية يُجريها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، تُنبئ بالموعد قبل رؤيته.

تفاصيل الرؤية ومولد الهلال وموعد صلاة العيد؛ كشف عنها معهد الفلك في بيان له، قال فيه إن رؤية هلال ذو الحجة، سوف تكون يوم الأحد 18 يونيو، وفي صباح نفس اليوم سوف يحدث الاقتران عند الساعة السادسة و38 دقيقة بتوقيت القاهرة، حيث من المتوقع أن يبقى الهلال في سماء القاهرة 36 دقيقة، وهو وقت جيد للغاية لرؤية الهلال إذا ما كانت الظروف الجوية مُهيئة لذلك.

وتقول الحسابات الفلكية إن مولد هلال ذو الحجة سوف يكون يوم الاثنين 19 يونيو، وبهذا تكون وقفة عرفات يوم الثلاثاء 27 يونيو، بينما عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 28 يونيو.