اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحى تستقبل خدام الكنيسة اللاتينية بمصر بمعهد التربية الدينية بالسكاكينى

استقبل معهد التربية الدينية، بالسكاكيني، المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، ونائبه المونسينيور أنطوان توفيق، وبعض الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، وخدام التعليم المسيحي بالكنيسة اللاتينية بمصر.

جاء ذلك في إطار اللقاء التكويني لخدام نشاط التربية للكنيسة اللاتينية بمصر. دارت المحاضرة حول التأمل، والمشاركة في كلمة قداسة البابا فرنسيس إلى المشاركين، في المؤتمر العالمي لخدّام التعليم المسيحي، الذي انعقد في شهر سبتمبر الماضي، بروما.

وتم تقديم اللائحة العامة لخدمة التربية المسيحية، التي أصدرتها اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، بالإضافة إلى حوار فعّال حول صفات ودور الخادم بصفة خاصة.

وقام الدكتور هاني وليم بعمل تدريب على مسابقة إنجيل القديس يوحنا، كما تم توزيع صورة من اللائحة لكل خادم، برفقة كتاب مرشد خادم الصفين الأول والثاني الابتدائي لكل رعية، مُقدّم من اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي إلى رعايا الكنيسة اللاتينية بمصر.

وفي هذا السياق، قدم سيادة المطران كلاوديو لوراتي الشكر إلى اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، وعلى رأسها نيافة الأنبا دانيال لطفي.

"الإصغاء إلى الأشخاص والسير معهم".. الأنبا باخوم يستقبل لجنة الناصرة للمشورة الأسرية والشبابية



واستقبل صباح اليوم السبت، نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، لجنة الناصرة للمشورة الأسرية والشبابية، بقيادة الأب يوسف أسعد، وذلك بدار سيدة السلام، بمساكن شيراتون.

وقدم الأنبا باخوم خلال اللقاء للحاضرين، توصيات خاصة بالخدمة، تتلخص في أن الخدمة تتعامل مع سر الإنسان المعضلة، حيث إن هذا يتطلب ثلاث ركائز هامة: دور العلم في التقابل مع الحالات، الإصغاء إلى الأشخاص، والسير معهم نحو الأفضل، بالإضافة إلى الصلاة من أجل التمييز، بقيادة عمل الروح القدس، واختبار انتصار القيامة عن طريق التمتع بممارسة سر المصالحة.