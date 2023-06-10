وكيل تعليم بورسعيد تجتمع برؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة

اجتمعت الدكتورة هالة عبدالسلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، برؤساء لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية لمناقشة آليات العمل والاستعداد لإجراء الامتحانات.

جاء ذلك بحضور أحمد والي، وكيل المديرية ومحمود بدوي، مدير عام التعليم العام وإيهاب عبدالمقصود، مدير عام الشؤون التنفيذية وفوزية حجي، مدير عام الشؤون المالية والإدارية وستوتة عبدالله، مدير إدارة التعليم الثانوي العام ومديري الإدارات التعليمية ومديري الإدارات النوعية المعنية.

ورحبت وكيل الوزارة برؤساء اللجان والمراقبين الأوائل، مؤكدة أن المهمة المكلفين بها هي واجب وطني، مشددة على ضرورة انضباط العملية الامتحانية داخل اللجان وعدم السماح للطلاب والملاحظين باصطحاب أجهزة الهاتف المحمول وملحقاتها الإلكترونية الأخرى داخل مقر لجان الامتحانات.

وشدد الدكتورة هالة عبدالسلام، خلال الاجتماع على رؤساء اللجان بضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، لافتة إلى أن جميع اللجان في بورسعيد مراقبة بالكاميرات ومؤمنة بمعرفة الشرطة والدفاع المدني وأجهزة المحافظة المعنية.

وذكرت وكيل الوزارة أن تعليم بورسعيد، شكل غرفة عمليات رئيسية للتواصل المباشر مع غرفة عمليات الوزارة المركزية ورؤساء اللجان وكذلك تم تشكيل اللجنة الثلاثية مسبقا لمتابعة انتظام العملية الامتحانية على مدار الساعة والعمل على حل أي طارئ من شأنه عرقلة الامتحانات.

وأضافت الدكتورة هالة عبدالسلام أن جميع اللجان الامتحانية وعددها 16 لجنة رئيسية جاهزة من حيث توافر جميع التجهيزات اللازمة لإجراء الامتحانات موجهة مديري الإدارات التعليمية والإدارات المعنية بالتواصل المباشر مع رؤساء اللجان لحل أي مشكلة قد تطرأ فورا متمنية للجميع التوفيق والسداد.

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