المشدد 10 سنوات والغرامة لعامل زراعي بتهمة حيازته مخدر الهيروين في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة عامل زراعي، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه، مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة في القضية رقم 10855 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب .

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد السيد محجوب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمود عيسى سراج الدين، والمستشار مدحت عبد الكريم عبد العزيز، وسكرتير المحكمة حسن عمر.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة برج العرب يفيد بضبط المتهم، وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، أن التحريات السرية التي أجرها ضباط القسم ، واكدتها المراقبة الشخصية الي قيام المتهم " ر.ج.ن" عامل زراعي ،بالاتجار في المواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه، وعقب ضبطه وتفتيشه، ونفاذا للقرار انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده، وأبصرته ممسكا في يده حافظة بلاستيكية، فأسرعت من نزعها من يده وبفضها عثر بداخلها على لفافة كبيرة الحجم تحوي مخدر الهيروين، وميزان الكتروني وعدد من الحوافظ الفارغة.