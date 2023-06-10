ابن البحيرة من متحدي الإعاقة يحصد برونزية دورة الألعاب العالمية بفرنسا

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، دور الدولة المصرية فى دعم ورعاية أبنائها من ذوى الهمم والقادرون بإختلاف وخاصه المتميزين منهم فى الأنشطة الرياضية المختلفة وتأهيلهم وتوفير الفرص المكافئة لهم للمشاركة الفعالة فى كافه الأحداث والبطولات الرياضية المحلية والدولية.

وأشادت نائب المحافظ بحصول اللاعب سيف أحمد علي بدر، عضو مركز الإبداع والفنون بمركز شباب دمنهور وعضو مكتب قادرون بإختلاف بمديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، على الميدالية البرونزية في منافسات ألعاب القوي، حيث حصد اللاعب المركز الثالث في رياضة رمى الجلة - داون سيندروم، وذلك بدورة الألعاب العالمية 2023 والمقامة بمدينة فيتشي بدولة فرنسا.

وأشارت إلى أن ما حققه اللاعب ليس بجديد على أبنائنا من متحدى الإعاقة فهم يثبتون كل يوم إنهم نموذج للإرادة والتحدي، كما ان الإعاقة لم تقف حائلا لتحقيق حلمه فى رفع علم مصر عاليا، مؤكدة على أن المحافظة لن تألوا جهدًا فى دعم قطاع الشباب والرياضة، من خلال إنشاء وتطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب وتزويدها بأفضل الإمكانيات البشرية والفنية والإدارية والعمل باستمرار على توفير المناخ الملائم لإعداد البطل الرياضى، مشيرة إلى أن توجيه الدولة المصرية للاهتمام بالمواهب الرياضية يمثل رؤية مستقبلية للرياضة فى مصر وذلك من خلال عدة برامج وقرارات تهتم بالنشء وترعاه لتكوين أبطال قادرين على رفع راية مصر فى المحافل الدولية.

ومن جهته، أكد الدكتور إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، اهتمام الوزارة البالغ برعاية دور ذوى الهمم ومشاركتهم ضمن خطة وأنشطة المديرية، في ضوء توجيهات القيادة السياسية، والتأكيد على أهمية الدمج المجتمعي، وأنهم جزء رئيسي من نسيج المجتمع، لافتا أن البعثة المصرية تشارك في منافسات دورة الألعاب العالمية فيتشي بفرنسا 2023، بعدد 5 منتخبات قومية برياضات ألعاب القوي والسباحة وتنس الطاولة والكاراتيه والفروسية، وحققت المنتخبات المصرية عدد من المراكز المتقدمة، في هذه الدورة كان من أبرزها جائزة بطل محافظة البحيرة فى رياضة رمي الجلة.