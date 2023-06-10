وزيرا الإسكان وقطاع الأعمال يحضران جنازة والدة مصطفى مدبولي

حضرا الدكتور عاصم الجز، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، لمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، ظهر اليوم السبت، لتقديم واجب العزاء في والدة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والتي وافتها المنية أمس الجمعة.

وتُوفيت والدة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مساء أمس الجمعة، وأقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.

ومن المقرر أن تدفن والدة رئيس الوزراء في مقابر القوات المسلحة بالوفاء والأمل، ويقام العزاء يوم الأحد ١١ يونيو بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وتلغرافيا بمقر مجلس الوزراء بقصر العيني.