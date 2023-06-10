السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وزيرا الرى والنقل يحضران جنازة والدة الدكتور مصطفى مدبولى

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

حضر، منذ قليل، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، إلى مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، لتقديم واجب العزاء في والدة الدكتور مصطفى مدبولي، التي وافتها المنية، أمس الجمعة.

وتُوفيت والدة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الجمعة، وأقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.

ومن المقرر أن تدفن والدة رئيس الوزراء في مقابر القوات المسلحة بالوفاء والأمل.

ويقام العزاء غدا الأحد ١١ يونيو بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وتلغرافيا بمقر مجلس الوزراء بقصر العيني.

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