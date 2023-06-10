السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتهاء استعدادات امتحانات الثانوية العامة بسوهاج

طلاب
طلاب

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن انتهاء مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، من استعداداتها لبدء امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الثانوية العامة، والمقرر لها يوم الإثنين 12 يونيو الجاري، في 72 لجنة عامة على مستوى المحافظة.

وأكد محافظ سوهاج، توافر كل التجهيزات اللازمة بمقار اللجان لاستقبال الطلاب والمراقبين، وتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، موجهًا بالتنسيق والتواصل بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، والغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز لتلقي أي بلاغات والتعامل معها فورًا.

ووجّه "الفقي" رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة على مدار الساعة والتأكد من توافر التيسيرات اللازمة، والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بتأمين اللجان، مشددًا على تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، ومنع الباعة الجائلين ورفع الإشغالات، وذلك لتوفير الهدوء في محيط لجان الامتحانات.

من جهته، قال الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم عقد لقاء تدريبي لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بسوهاج، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة هذا العام بلغ 29 ألفًا و400 طالب وطالبة، موزعين على 72 لجنة، بالإضافة إلى 10 لجان احتياطية، مشيرًا إلى أن المديرية أنهت جميع استعداداتها لانطلاق الامتحانات، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من المديريات الخدمية، والجهات الأمنية، والوحدات المحلية.

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