السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس أزهرية كفر الشيخ يتفقد سير امتحانات الشهادة الثانوية

الامتحانات
الامتحانات

تفقد الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية؛ سير لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك بمطلع أسبوعها الثاني، اليوم السبت، من داخل مجمع لجان الفتيات لإدارة فوه التعليمية الأزهرية؛ للاطمئنان على مدى انتظام العمل بلجان الإدارة.

وتابع رئيس المنطقة، سير العمل بلجنة فوه الثانوية المشتركة، والتي تضم لجان معاهد بنين وفتيات: فوه- السالمية الثانوي، وتعقد هذه اللجان بمعهد فتيات فوه الإعدادي الثانوي، وتحتوي على 19 لجنة منهم 8 لجان لطلاب القسم العلمي، و11 لجنة لطلاب الأدبي، كما توجه لمتابعة سير العمل بلجنة برية لاصيفر الثانوي، التابعة لإدارة سيدي سالم التعليمية، والمنعقدة بمدرسة الجمهورية الابتدائي بفوه، وتحتوي علي 20 لجنة منهم 4 لجان للقسم العلمي و16 لجنة لطلاب القسم الأدبي.

وتأتي جولات رئيس المنطقة المستمرة من أجل الاطمئنان على مدى انتظام سير أعمال الامتحانات بلجان الشهادة الثانوية الأزهرية بمعاهد المنطقة، وذلك في ظل التواجد اليومي للوفود من مشيخة الأزهر و رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية بالقاهرة، لمتابعة العملية الامتحانية بلجان المنطقة.

من جهته، شدد الدكتور "شهاوي" خلال جولته على توفير البيئة والجو المناسب للطلاب والمعلمين لأداء الامتحانات بشكل مثالي، يحقق لهم كل سبل الراحة، التي تعينهم على التفوق والنجاح، وحرص فضيلته على التساؤل مع الطلاب حول محتوى الأسئلة ومطابقتها للزمن المقرر لها.

كما شدد على منع الغش نهائيًا والتصدي لكل أساليبه، متابعًا سير العمل داخل الكنترولات الفرعية لهذه اللجان، وكذا متابعة تواجد الموجهين ورجال المتابعة بداخل اللجان منذ انطلاق اللحظات الأولي لها.

كما شدد على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية المُتبعة، واتباع التعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والواردة من الإدارة المركزية للامتحانات برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

وبنهاية الجولة أشار رئيس المنطقة، إلى وجود غرفة عمليات بالمنطقة خاصة بمتابعة لجان امتحانات الثانوية الأزهرية، لمتابعة سير اللجان والوقوف على أبرز الإيجابيات والعقبات التي قد تواجها، والتعامل معها فورًا.

امتحانات أزهر كفر الشيخ طلاب لجان

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