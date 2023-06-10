السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بورسعيد تستعد لإطلاق أكبر ماراثون "اسكيت" فى مصر والشرق الأوسط

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 تستعد بورسعيد لإطلاق أكبر ماراثون لـ"الإسكيت" في مصر والشرق الأوسط في نسخته الثانية، وذلك يوم الجمعة 16 يونيو.

يأتي هذا الحدث في ضوء استعدادات هيئة تنشيط السياحة لاستقبال موسم صيف 2023 من خلال خطط ترويجية مستحدثة، لإضافة أنماط سياحية جديدة في بورسعيد، تتماشى مع روح العصر، ومنها "السياحة الرياضية"، والتي تحوز اهتمام قطاع كبير من المواطنين بصفة عامة، والشباب بصفة خاصة، وتعد إضافة لتنويع المنتج السياحي في بورسعيد، ليجذب المزيد من السياحة المحلية والدولية من خلال تنوع الأنماط السياحية.

وتوجه دعوة مفتوحة مجانية في مصر، لمحبي رياضة الإسكيت- التزلج بالعجلات- من جميع أنحاء الجمهورية، وإقامة أول مضمار مفتوح للتسابق في الشرق الأوسط، وذلك بشارع عاطف السادات بطول 4 كيلومترات تقريبا، بمشاركة حوالي 5 آلاف متسابق.

يقام الماراثون تحت رعاية هيئة تنشيط السياحة، وبالتنسيق مع محافظة بورسعيد، ومديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، وكل الجهات التنفيذية بالمحافظة، ويعد خطوة أولى لتدشين موسم صيف 2023، وبداية للعديد من الفعاليات، التي تأتي ضمن خطط الترويج السياحي لبورسعيد، والتي تقوم بها هيئة تنشيط السياحة من خلال قطاع المكاتب السياحية، وأن الهيئة حريصة على إضافة أنماط سياحية جديدة تتماشى مع روح العصر، وتضفي مزيدا من التنوع والثراء للمنتج السياحي ببورسعيد ومنها السياحة الرياضية.

استعدادات اطلاق الأنماط السياحية الترويج السياحي التنسيق

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