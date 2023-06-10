تبطين 674 كم من الترع بتكلفة تزيد على مليار و681 مليون جنيه ببنى سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف مع مسئولي الري الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتبطين البنية التحتية المائية من الترع والمجاري المائية، والذي يتضمن نسب التنفيذ والأطوال التي تم الانتهاء منها بكل مركز أو مدينة والأعمال المقرر تنفيذها خلال الفترة القادمة والمعوقات "إن وُجدت" للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية

وأوضح المحافظ- بحسب تقرير أعده المهندس نصر بركات وكيل وزارة الري- أنه تم الانتهاء من تبطين 674 كم بتكلفة واحد مليار و681 مليونا و515 ألف جنيه، بنسبة تنفيذ 76.3% من إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها وتقدر بــ884.687 كم بتكلفة تزيد على 2 مليار و415 مليونا و380 ألف جنيه، تخدم 287 ألفا و229 فداناً من خلال 238 ترعة بدائرة المحافظة، في حين يبلغ إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها 34 كم، باعتماد 104 ملايين جنيه، وذلك منذ بداية المشروع حتى 4 يونيو الجاري.

أكد أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني واستمرار المتابعة والمرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الري والصرف لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومواجهة التعديات فى مهدها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع.

ولفت إلى توجيهاته بالتنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة، لتذليل المعوقات التي قد تطرأ على أعمال التنفيذ من خلال التواصل الدائم مع وزارة الري؛ نظرًا لأهمية المشروع الذى تنفذه الحكومة بمعدلات إنجاز جيدة وبأفضل جودة.