ضبط 12 قطعة سلاح في حملة أمنية بسوهاج

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة (ساقلتة).

وأسفرت جهودها عن ضبط عدد (12) قطعة سلاح ناري شملت: (3 بنادق آلية – 2 بندقية خرطوش – 7 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة (9 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية).

ونجحت الجهود في ضبط عدد (5) قضايا "إتجار" في المواد المخدرة، ضبط خلالها (كميات من المواد المخدرة) بحوزة (4 متهمين "لاثنين منهم معلومات جنائية") وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (159) حكمًا قضائيًا متنوعًا.