السبت 10 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 12 قطعة سلاح في حملة أمنية بسوهاج

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة (ساقلتة).

وأسفرت جهودها عن ضبط عدد (12) قطعة سلاح ناري شملت: (3 بنادق آلية – 2 بندقية خرطوش – 7 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة (9 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية).

ونجحت الجهود في ضبط عدد (5) قضايا "إتجار" في المواد المخدرة، ضبط خلالها (كميات من المواد المخدرة) بحوزة (4 متهمين "لاثنين منهم معلومات جنائية") وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (159) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

الأكثر قراءة

الطعام والأجهزة المنزلية الأكثر ارتفاعا.. ارتفاع معدل التضخم الشهري لـ2.7%

"الصحة العالمية": مصر من أوائل الدول التى سيُعلن خلوها من فيروس "سى"

وزير التنمية المحلية: حل 110 آلاف شكوى ضمن مبادرة "صوتك مسموع" بنسبة بلغت 97.5%

في اجتماع "الأواتو".. جبران يدعو للتكاتف ضد محاولات هدم تقاليدنا وقيمنا

أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية.. اليوم (صور)

"الإحصاء" يرصد تغير مستويات الأسعار محليا خلال عام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ترسانات الموت، تصبح أحيانا ترسانات الديمقراطية

ماجد حبته

.. وأول زيارة رئاسية لموزمبيق!

صفاء النجار

كيف يعمل الابتكار؟.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-3»

د.كريمة الحفناوى

النقابات والحوار الوطنى

خالد حريب

الدولة المصرية تدق أبواب إفريقيا

محمد عبدالعزيز

من يرحم يُرحم

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية

اعتقال فتاة فى بلدة حوارة بفلسطين

إضراب شامل وتظاهرات احتجاجًا على جرائم القتل داخل أراضى الـ48