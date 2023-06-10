ندوة توعوية بأهمية التأمين الصحي الشامل في مركز شباب أكتوبر ببورسعيد

نظم مركز شباب أكتوبر بالتعاون مع مجمع الإعلام ببورسعيد، ندوة توعوية مجتمعية عن أهمية التأمين الصحي الشامل بالنادى الاجتماعي وبمكتبة بالمركز.

حاضرت الندوة الدكتورة منال محمود، مدير عام فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وشملت الندوة عدة لقاءات توعوية بهدف شرح مميزات مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، كأكبر مشروع قومي للإصلاح الصحي في مصر، يضمن علاج كل المصريين، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لهم بعدالة وكرامة وجودة عالمية.

وأشارت دكتورة منال محمود إلى أن المنظومة الجديدة تقدم حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، كما تتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية كما تعمل على تقليل الإنفاق الشخصي من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض.

كما أكدت أن المنظومة تساهم في تسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة، وحصول المريض على الخدمة دون اللجوء إلى إجراءات إضافية.



وأضافت أن الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل المنظومة وليس الفرد وأن نظام التأمين الصحي الشامل يقوم على فصل تقديم الخدمة عن تمويلها عن آليات الرقابة عليها، وذلك من خلال 3 هيئات رقابية وهم الهيئة العامة للرعاية الصحية وهيئة التأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

تهدف الندوة إلى تعزيز الوعي حول أهمية مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد ومميزاته، إضافة إلى دور وخدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بجودة عالمية.

جدير بالذكر أن منظومة التأمين الصحي الشامل نظاما تكافليا اجتماعيا، تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين فهي بمثابة نظام صحى إلزامى تكافلى اجتماعي للدولة وفق القانون رقم 2 لسنة 2018.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعبدالفتاح حافظ، مدير عام المديرية، وتحت إشراف حسني أبوالمعاطي، رئيس مجلس الإدارة.

جانب من الحدث

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