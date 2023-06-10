تموين الدقهلية: توريد 332 ألفًا و66 طن قمح لمواقع التخزين حتى الآن

قال وكيل وزارة التموين بالدقهلية، السيد دايرة، إنه تم توريد 332 ألفا و66 طنا و91 كيلو جراما من القمح، حتى الآن، لمواقع التخزين بأنحاء المحافظة، وسط تدابير احترازية.

وأضاف وكيل الوزارة- في بيان، اليوم- أن عمليات التوريد تتم بسلاسة بجميع مواقع التخزين، والعمل مستمر في العطلات والأعياد الرسمية، لافتا إلى أن اللجان تعمل بكامل طاقتها في كل مواقع التخزين من الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء.

وأشار إلى أن المواقع التخزينية التي تم اعتمادها كمراكز تجميع بالمحافظة تبلغ سعتها التخزينية 272 ألف طن، شملت ثلاث صوامع تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وصومعتين لشركة المطاحن، و23 شونة للبنك الزراعي المصري، و9 شون لشركة مطاحن شرق الدلتا.