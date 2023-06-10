بالأرقام.. "إكسترا نيوز" تستعرض حجم صادرات مصر الزراعية

حققت مصر أرقاماً قياسية في الصادرات الزراعية، حيث بلغ حجم الصادرات 2 مليون و506 آلاف طن من المنتجات خلال الفترة من أول يناير حتى أبريل 2023 بزيادة قدرها 230 ألف طن 10% عن نفس الفترة من العام الماضي.

ومن أهم الصادرات الزراعية هي (الموالح، البطاطس، البصل الطازج، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة، طماطم، عنب).

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز" حجم صادرات مصر الزراعية على النحو التالي:

_ الصادرات الزراعية من الموالح مليون و845 ألفا و988 طنا.

_تصدير 786 ألفا و468 طنا من البطاطس الطازجة.

_تصدير 281 ألفا و729 طن بصل محتلاً المركز الثالث.

_الفاصوليا المركز الرابع 54 ألفا و169 طنا.

_البطاطا المركز الخامس 52 ألفا و791 طنا.

_العنب فى المركز السادس 52 ألفا و556 طنا.

_الطماطم المركز السابع 43 ألفا و528 طنا.

_فى المركز الثامن الفاولة 23 ألفا و116 طنا.

_الثوم فى المركز التاسع 17 ألفا و662 طنا.

_الجوفة المركز العاشر 9478 طنا.

_الرمان المركز الحادي عشر 3520 طنا.