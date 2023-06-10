استشاري تغذية يكشف برنامج لاعبي الأهلي الغذائي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

قال الدكتور إيهاب علي استشاري التغذية العلاجية بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن هناك برنامجا خاصا يخضع له اللاعبون في إطار التحضير لمباراة الوداد المغربي التي تقام مساء غدٍ الأحد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح أن البرنامج يتضمن إمداد اللاعبين بالفيتامينات والمعادن والعناصر الطبيعية، وفقا للقياسات الخاصة بكل لاعب بما يسهم في زيادة القدرة على التحمل ومواصلة أداء المجهود المطلوب، مع تقليل فرص التعرض للإصابات العضلية.

وأشار إلى أن البرنامج بدأ بشكل فعلي منذ مباراة الذهاب، ويتضمن إمداد اللاعبين بالمشروبات التي تساعد على الإسراع بعمليات الاستشفاء والحفاظ على الكتلة العضلية بمعدلات مدروسة والتخلص من الأحماض التي تسبب الإصابات.

وأضاف الدكتور إيهاب علي أن كل لاعب لديه ملف خاص بطبيعة تكوينه، وبناء عليه يتم العمل من خلال جدول يومي يساعد اللاعبين على تحسين الأداء والقوة العضلية.

في المقابل يتحدث السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ومحمد الشناوي كابتن الفريق، في المؤتمر الصحفي لمباراة الوداد المغربي التي تجمع الفريقين مساء الأحد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الصحفي للمباراة في الواحدة والنصف ظهر اليوم السبت بتوقيت القاهرة، ويقام في مركب محمد الخامس الذي يستضيف المباراة.

وكان الفريق الأول بالنادي الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة.