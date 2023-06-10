وزير التموين: تسلمنا 3.4 مليون طن قمح.. والتوريد مستمر حتى نهاية أغسطس

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه جرى تسلم ما يقرب من 3.4 مليون طن قمح محلي من المزارعين على مستوى الجمهورية، منذ بدء موسم الحصاد، مؤكدًا أن الموسم مستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل.

وأضاف المصيلحي معلقًا على أزمة سعر توريد مناقصة قمح بعد شرائها، أن المورد ملتزم والجانب الروسي ملتزم، وسوف يقوم المورد بتوريد القمح من أي منشأ آخر للقمح.

جاء ذلك خلال تدشين الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أركان حرب عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، منذ قليل، أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية بوضع أول حجر أساس لمخزن استراتيجي بمحافظة السويس، ضمن المرحلة الأولى، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام، وبحضور المهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت للتنمية المؤسس لشركة السويس للمستودعات.