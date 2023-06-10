السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فوز طلاب الضبعة بـ3 مراكز بالمسابقة الدولية للابتكارات العلمية والهندسية

طلاب الضبعة النووية
طلاب الضبعة النووية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح، عن تميز طلاب الفرقة الثالثة بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية، وتحقيق 3 طلاب إنجازًا كبيرًا بالحصول على 3 مراكز متقدمة بالمسابقة الدولية للابتكارات العلمية والهندسية (ايسك 2023)، حيث أهدت الكلية الجوية درع التميز إلى عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأوضح وكيل تعليم مطروح، أن المدرسة النووية تقدمت في المسابقة الدولية بعدد 14 مشروعًا بحثيًا وعمليًا تم قبول ثمانية منهم ثم تصعيد أربعة للمرحلة النهائية والتي أقيمت مارس الماضي.

وأسفرت نتائجها عن فوز طلاب المدرسة: يوسف هاني علي، وعمر إبراهيم سعيد، ومصطفى أحمد سليم، بالفرقة الثالثة، على المراكز: (الثالث - الثامن - الحادي عشر) تواليًا على مستوى الجمهورية للمرحلة الثانوية، والتي شارك فيها مائة وثمانين مدرسة.

وأكد وكيل تعليم مطروح، أن المدرسة النووية تعد المدرسة الفنية الوحيدة التي شاركت في المسابقة العلمية الدولية على مستوى الجمهورية للعام الثاني على التوالي بدعم وإشراف علمي من هيئة المحطات النووية.

وهنأ وكيل تعليم مطروح الطلاب النوابغ الذين نجحوا في رفع اسم المحافظة بتلك المسابقة العلمية الدولية كذلك أولياء أمورهم شركاء النجاح والمعلمين المشرفين عليهم، مشيرًا إلى أن تعليم مطروح حريص على تقديم سبل الدعم والتشجيع اللازم للنوابغ والمُبتكرين من طلاب المدارس وتوفير الأجواء المناسبة اللازمة  لتنمية قدراتهم ومواهبهم. 

وأشار إلى حرص تعليم مطروح، على دعم المدارس القائمة على البحث العلمي والاختراعات العلمية وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتشجيع البحث العلمي، إيمانًا من الدولة بأهميته وأن تطور الأمم  وتقدمها لا يتحقق إلا بالاهتمام بالبحث العلمي.

طلاب الضبعة النووية

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14 مشروعا الدعم والتشجيع الطاقة النووية المدرسة النووية المسابقه العلميه وكيل تعليم مطروح

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