البيان الختامي للمجمع المقدس الأنطاكي السرياني الأرثوذكسي 2023

ترأس البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية، جلسات المجمع المقدّس للكنيسة الأنطاكية السريانية الأرثوذكسية، وذلك في المقرّ البطريركي في العطشانة، بكفيا – لبنان، وذلك في الفترة ما بين 5 وحتي 10 يونيو 2023 بمشاركة أساقفة الكنيسة السريانية الأرثوذكسية.

و افتتح البطريرك مار إغناطيوس أعمال المجمع المقدّس بالصلاة لله ليقود اجتماعات المجمع المقدّس بالحكمة وصلّى قداسته وآباء المجمع المقدّس من أجل الكشف عن مصير صاحبي النيافة المطرانين مار غريغوريوس يوحنا إبراهيم وبولس يازجي المغيّبين قسرًا منذ أكثر من عشر سنوات.

وبعد أن عرض قداسته لأهمّ الانجازات والمستجدّات الكنسية منذ انعقاد المجمع المقدّس في يونيو عام 2021، أشار قداسته أيضاً إلى الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا في شهر فبراير الماضي وعن مشاهداته لآثار الزلزال المخيفة خلال زيارته لمدينة حلب ولمدينتي أديمان وأنطاكية في تركيا، فصلّى الآباء من أجل كلّ ضحايا الزلزال وشكروا كلّ مَن ساهم بمساعدة المتضرّرين جرّاء هذا الزلزال المدمّر. وكذلك شكر قداسته كلّ مَن تجاوب مع مبادرة "ميلاد دافئ".

رحّب الآباء بالانفتاح الحاصل بين سورية ومحيطها العربي وطالبوا بسرعة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، مصلّين من أجل أمن وسلام المنطقة بشكل خاص والعالم أجمع.

كما تطرّق آباء المجمع المقدّس إلى الواقع الاقتصادي والمعيشي المتدهور الذي يرزح تحته أبناء الكنيسة في الشرق الأوسط، والذي تسبّب بتزايد الهجرة وخاصة بين الشباب رغم الجهود التي تقوم بها البطريركية والأبرشيات والشعب المؤمن في بلاد الانتشار في دعم الكنيسة وأبنائها في الشرق الأوسط. شدّد الآباء على ضرورة متابعة هذه الجهود.

ونوّه الآباء بدور الشباب في الكنيسة كونهم حاضر الكنيسة ومستقبلها، وتفعيل نشاطهم في كلّ الأيبرشيات.

وأكّد الآباء على أهمية أن يعيش أبناء الكنيسة إيمانهم المسيحي في وسط التحديات الكبيرة التي يواجهونها من تيارات إلحادية وإيديولوجيات محاربة للإيمان، وعلى ضرورة الحفاظ على هويّتهم الدينية السريانية أينما كانوا.

وتابع الآباء مجريات الأحداث في الكنيسة السريانية في الهند واستمعوا إلى التقارير الخاصة في هذا الشأن مؤكّدين على وحدة الكنيسة الأنطاكية في كلّ مكان، كما تأسّفوا على استمرار الاستيلاء على كنائسنا وأملاكها في الهند من قبل المنشقّين، وثمّنوا موقف أبناء الكنيسة الثابت وانتماءهم العميق إلى كرسي أنطاكية السرياني الأرثوذكسي.

كما ثمّن الآباء المبادرة التي قدّمها قداسة البطريرك بدعوة بطاركة الكنائس ذات التراث السرياني الذين اجتمعوا في المقرّ البطريركي في العطشانة بلبنان في 2022، مصلّين من أجل نجاح هذه اللقاءات واستمرارها.

كما درس الآباء الاقتراحات الواردة من الأبرشيات السريانية بما يخصّ موعد الاحتفال بعيد القيامة، فرأوا الحاجة إلى الاستمرار بدراسة الموضوع وانتظار نتائج المساعي المسكونية مع باقي الكنائس في هذا المجال.

بعد مراجعة نظام المجلس الأبرشي وكذلك قانون إدارة الأوقاف وأملاك الكنيسة، تقرّر إعطاء فرصة لتقبّل ملاحظات إضافية قبل تصديقهما.

أقرّ الآباء إعادة تنظيم هيكلية أبرشية أميركا الوسطى وذلك باستحداث ثلاث أسقفيات تحت إدارة الأبرشية.

كما استعرض الآباء أهمّ النشاطات التي تقوم بها الكنيسة بمختلف أبرشياتها في هذه السنة بمناسبة اليوبيل المئوي الخامس عشر لاستشهاد القديس مار فيلوكسينوس المنبجي كما قرّروا تكريس العام القادم 2024 للاحتفال باليوبيل المئوي الثالث عشر لانتقال القدّيس مار جرجس أسقف العرب (724 +).