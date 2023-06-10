السبت 10 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير العمل: مستعدون لنقل خبراتنا في التلمذة الصناعية والتعليم الفني إلى زامبيا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى وزير العمل حسن شحاتة، مع نظيرته من دولة زامبيا بريندا مويكا، والوفد المرافق لها من ممثلي أصحاب الأعمال، والعمال، وذلك بمقر البعثة المصرية بجنيف.

حضر اللقاء؛ المستشار أحمد سلامة نائب رئيس البعثة، على هامش مشاركة الوزير حسن شحاتة ورئاسته وفد مصر الثلاثي في الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في جنيف خلال الفترة من 5 وحتى 16 يونيه الجاري، بحضور 5000 مندوب يمثلون أطراف العمل الثلاثة حكومات وأصحاب أعمال وعمال، من 187 دولة حول العالم.

وأشار بيان صادر عن وزارة العمل، اليوم السبت، إلى أن الاجتماع  تناول تثمين نتائج لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع نظيره الزامبي الرئيس هاكيندي هيتشيليما، على هامش قمة تجمع الكوميسا المنعقدة في زامبيا نهاية الأسبوع الماضي، وتأكيدهما على تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الشقيقين.

وكذا وتفعيل أطر التعاون المشترك في شتى المجالات، خاصةً ما يتعلق بزيادة التبادل التجاري، واستكشاف فرص الاستثمار المتبادلة، بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب مواصلة تقديم مختلف أوجه الدعم وبناء القدرات للأشقاء في زامبيا، والتنسيق بشأن قضايا المنطقة والقارة الإفريقية.

وأعرب وفد عمل زامبيا عن تقدير بلاده لكافة الجهود التى بذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فترة تولي مصر رئاسة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية "الكوميسا"، حيث سلمت مصر رئاسة قمة تجمع الكوميسا إلى زامبيا، يوم الخميس الماضي ،وقام الرئيس السيسي بتسليم أدوات إدارة القمة إلى رئيس جمهورية زامبيا في نفس اليوم.

وأشار البيان، إلى أن وزيرة عمل زامبيا بعد أن عرضت ما يدور في بلادها من إصلاحات في كافة المجالات مع سياسات النظام الحالي، طلبت من وزير العمل، دعم بلادها في مجال العمل؛ من خلال نقل الخبرات في التلمذة الصناعية، والتدريب المهني ،والضمان الاجتماعي، وصناديق دعم العمال، وتعزيز علاقات العمل بين أطراف الانتاج الثلاثة وغيرها ،حيث أكد الوزير حسن شحاتة على أن مصر داعم قوى لكل قضايا التنمية في افريقيا ،وأن إمكانيات وزارة العمل المصرية، في خدمة أبناء القارة السمراء، لا سيما زامبيا.

ولفت وزير العمل، إلى استعداد الوزارة لاستقبال متدربين من زامبيا، أو إرسال مدربين  مصريين إليها، لنقل خبرات الوزارة في ملفات التلمذة الصناعية والتعليم الفني والصناعي، وتدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل الحالي، والتشريعات الخاصة بملفات العمل، ونقل شحاتة للجانب الزامبي كيف تقوم صناديق: طوارئ العمال، والتمويل التدريب والتأهيل، وحسابات العمالة غير المنتظمة في دعم العاملين لمواجهة كافة التحديات الراهنة.

وقالت وزيرة زامبيا، إلى أنها ستنقل الى رئيس وزراء بلادها تفاصيل هذا اللقاء، وبالتالي عرضه على السيد رئيس جمهورية زامبيا، لما يحمله اللقاء من دلالات على التعاون في مجال تنموي هام للقوى البشرية، خاصة من دولة رائدة كمصر، وطلبت من الوفد المصري نقل تحيات شعب ورئيس بلادها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جانب من اللقاء

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وزير العمل حسن شحاتة زامبيا مؤتمر العمل الدولي الرئيس عبدالفتاح السيسي التبادل التجاري

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