السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"مذكرات حمدي أحمد".. جديد السيد الحراني عن دار المعارف

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثاً عن سلسلة اقرأ التي تصدرها دار المعارف للنشر والتوزيع، كتاب "حمدي أحمد - من القاهرة 30 حتى ثورة 30 يونيو" للكتاب الصحفي السيد الحراني.

الكتاب خرج في عدد 200 صفحة من الحجم الصغير، وهو عبارة عن حصاد مجموعة مسلسلة من الأحاديث الصحفية سجلها "الحراني" مع الفنان الراحل حمدي أحمد في فترة دقيقة واستثنائية في تاريخ مصر والمنطقة العربية ما بعد احداث 25 يناير 2011.
ويحمل ‏ الكتاب المذكرات الشخصية والسيرة "الفنية" و"السياسية" الوحيدة التي صدرت ل"حمدي احمد" الملقب بفنان الشعب، خرجت منه شهادة على العصر الذي عاشه، وتوثيق للكثير من الاحداث والمواقف التي عاصرها بين الفن والسياسة.
ويعد الفنان حمدي، أحد نجوم "السينما" و"المسرح" و"الإذاعة" و"التلفزيون" منذ ستينيات القرن الماضي، وتميز في العديد من الأدوار السياسية والاجتماعية التي مازالت حاضرة في ذاكرة الجمهور المصري والعربي، حيث برع في تجسيد شخصية الفلاح المصري الفصيح، ولكن يظل دورة الأشهر "محجوب عبد الدايم" في فيلم القاهرة 30 .
وعرف حمدي أحمد باتجاهاته ومواقفة السياسية "التي لا يعلمها أغلب جمهوره" منذ فترة الاحتلال البريطاني الذي اعتقله عام 1949.. وزمن ثورة 23 يوليو عام 1952 والإتحاد الإشتراكي الذي حكم به عبد الناصر مصر ومواقف بينهما.. وأيام السادات التي دخل في نهاياتها المشهد السياسي عام 1978 مساهما في تأسيس حزب العمل الإشتراكي ونائبا معارضا عنه بالبرلمان، أما عن عصر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك جاء بالكتاب وصف للفنان حمدي أحمد بانه عصره كان متوتر وأيضا نفس الوصف عن علاقته بمبارك منذ اللقاء الأول بينهما داخل قصر العروبة بسبب غضب مبارك ورفضه مناقشة أزمة قطيعة الدول العربية بعد إتفاقية "كامب ديفيد" وأيضا وصف لسان مبارك بـ"الاعمى" وأنه تسبب في تجميد اعماله الفنية ومنعها من العرض طوال مدته البرلمانية عام 1990 بسبب رفض طلبه بالإنضمام لصفوف الحزب الوطني.
وصرح السيد الحراني محرر الكتاب أن حمدي احمد مثل مرحلة هامة في التاريخ الفني والسياسي والاجتماعي والثقافي المصري حتى لو لم يستمر بتوهجة الفني والسياسي في اخر سنوات عمره أن مذكراته تشهد وتوثق تلك الأحداث لأجيال جديد ربما لم تتعرف عليه بشكل يتناسب مع تاريخه.

والجدير بالذكر أن ((السيد الحراني)) كاتب صحفي بمؤسسة أخبار اليوم، وباحث سياسي، وروائي وسيناريست مصري.. تخرّج في كلية الإعلام، جامعة القاهرة.. وتقلد عضويات لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، والجمعية المصرية للدراسات التاريخية، وسابقًا عضو في لجنة رصد مخالفات وسائل الإعلام التابعة للهيئة الوطنية للإعلام.
صدر له عن "مركز الأهرام للنشر"، و"كتاب اليوم"، و"الهيئة العامة للكتاب"، و"كتاب الهلال"، و"دار سما"، و"دار كنوز"، و"دار أكتب".. ودور نشر اخرى مختلفة ومتنوعة: روايات «مارد»، «قضية الكوراني»، مجموعة قصصية «خفايا القصور»، وكتب: «الجماعات الإسلامية من تاني»، «فلسفة الموت»، و«الإخوان القطبيون».. كما كتب ونشر مذكرات عدد من أعلام السياسة والفكر والثقافة والفن.
قدم من إنتاج وكالة الأهرام للإعلان البرنامج التليفزيوني والإذاعي «مسافر بين الشك واليقين».

سلسلة اقرأ دار المعارف كتاب حمدي أحمد ثورة 30 يونيو السيد الحراني صدر حديثا

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