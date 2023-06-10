الجارديان تكشف تفاصيل أول قمة عالمية للذكاء الاصطناعى التى ستستضيفها بريطانيا

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، عن تفاصيل أول قمة عالمية للذكاء الاصطناعي التي ستستضيفها بريطانيا، والتي أعلن عنها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

وقال سوناك، إن المملكة المتحدة ستستضيف قمة عالمية حول السلامة في الذكاء الاصطناعي في الخريف، حيث تتزايد المخاوف من أن التقدم السريع للتكنولوجيا قد يخرج عن نطاق السيطرة.

وقالت الصحيفة: “تتزايد مخاوف السلامة بعد الاختراقات في الذكاء الاصطناعي التوليدي، والذي يمكن أن ينتج نصًا مقنعًا وصورًا وحتى صوتًا عند الطلب، مع المديرين التنفيذيين التقنيين مثل ايلون ماسك من بين الشخصيات التي تعبر عن القلق. فيما يلي نظرة على ما يمكن أن تحققه القمة”.

ما هو الهدف من القمة؟

وذكرت الصحيفة، أن رئيس الوزراء غير لهجته بشأن الذكاء الاصطناعي في الأسابيع الأخيرة، بعد أن كان متفائلاً للغاية بشأن الفرص التي تخلقها، بدأ يتحدث عن "مخاطرها الوجودية".

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء يحاول وضع المملكة المتحدة كمحور طبيعي للجهود المبذولة لتنظيم الصناعة على نطاق عالمي، والتي يمكن أن توفر جسرًا بين الولايات المتحدة والصين ولتقديم بديل لما يعتبره البعض هو القوة القاسية للاتحاد الأوروبي. يقترب.

ووصفت الحكومة بأنها "أول قمة عالمية كبرى حول سلامة الذكاء الاصطناعي، ستنظر في المخاطر التي تشكلها التكنولوجيا وتناقش كيف يمكن التخفيف منها من خلال "العمل المنسق دوليًا".

هل هناك حاجة إلى عمل منسق دوليًا؟

يبدي المتخصصون في الصناعة مخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي وقد أصدروا تحذيرات بشأن المخاطر التي يشكلها. كان Elon Musk واحدًا من بين أكثر من 50000 موقع على خطاب في مارس دعا إلى وقف فوري في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي "العملاقة" ، إلى جانب إنشاء "أنظمة حوكمة قوية للذكاء الاصطناعي".

ومع ذلك ، فإن القلق بشأن تهديد وجودي محتمل من نظام لا يستطيع التدخل البشري السيطرة عليه عن طريق التدخل البشري ليس عالميًا.

ويجادل الكثير في صناعة التكنولوجيا بأن التركيز يجب أن يكون أكثر إلحاحًا، فعلى سبيل المثال من خلال التركيز على إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدية، والتي يمكن أن توفر تقليدًا معقولًا للنصوص والصور والأصوات التي يمكن أن تنتج معلومات مضللة مزعزعة للاستقرار أثناء الانتخابات.

كيف سيبدو الإطار العالمي؟

تعد المعاهدة التي توسطت فيها الأمم المتحدة بشأن حظر انتشار الأسلحة النووية، والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 1970 ، مثالاً على محاولة عالمية للتخفيف من تهديد وجودي، وتلزم المعاهدة، التي وقعت عليها 191 دولة ، الدول التي لديها أسلحة نووية بعدم مساعدة أولئك الذين لا يمتلكونها أو يبنونها.

وتشرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الامتثال من خلال عمليات التفتيش، كما تعزز المعاهدة انتشار الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.