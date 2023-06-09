تكريم الموسيقار هاني مهنى ضمن فاعليات مهرجان فرنسيسكان جوت تالنت

كرمت إدارة مهرجان“ فرنسيسكان جوت تالنت ”في دورته الأولى الموسيقار هاني مهنا والفنان أحمد سلامة ضمن فعالياته التي انطلقت منذ قليل بالمركز الكاثوليكي، ويقام تحت رعاية الرهبان الفرنسيسكان بمصر.

ويعد المهرجان الأول الذي يقيمه المركز الكاثوليكي المصري للسينما لمواهب الأطفال بمدارس الفرنسيسكان على مستوى الجمهورية، من الحضانة حتى الصف الثالث الإعدادي، مساء اليوم الجمعة، والذي يقام تحت رعاية الرهبان الفرنسيسكان بمصر، وحضر كل من الأب بطرس دانيال رئيس مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما ومادلين طبر وشيرين وحمزة العيلي.

وكانت المسابقة موزعة على أربع مناطق هي الأولى الإسكندرية وكفر الدوار، والثانية الفيوم وبورسعيد والسويس، والثالثة أسيوط ومنفلوط، والرابعة الأقصر ونجع حمادي وكوم أمبو وأرمنت.

وتشكلت لجنة التحكيم لهؤلاء الموهوبون من الفنانين مادلين طبر وندى بسيوني ولقاء سويدان وحمزة العيلي والمخرج رضا شوقي، وتقدم لهذه المسابقة أكثر من ثلاثمائة متسابق، ثم بدأت التصفيات لأفضل العناصر في مجال الموسيقى والغناء والشعر والتمثيل الفردي والجماعي، حتى وصل لمائة متسابق، لتكون التصفية الأخيرة أمس الخميس لاختيار ثلاثين متسابقا فقط الذين سيتم تكريمهم.

وأقيمت فعاليات الدورة الـ71 من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، برئاسة الأب بطرس دانيال بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، بحضور عدد من نجوم الفن، والذي شهد توزيع التكريمات على نجوم الفن الذين أثروا الحياة الفنية بالكثير من الأعمال المميزة، كما شهدت توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة المشاركة في هذه الدورة.

وكرم المركز الكاثوليكي عددًا من نجوم الفن الذين أثروا الحياة الفنية بالكثير من الأعمال المميزة أو من تألقوا في أعمال فنية مؤخرا منهم، يحيى الفخراني، سامي مغاوري، محمود حميدة، هناء الشوربجي، سهير رمزي، مدحت صالح، نيلي كريم، أحمد أمين، وغيرهم من الفنانين.