الشحات: مباراة الإياب ستكون أصعب على الوداد

يرى حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا ستكون أصعب على فريق الوداد الذي سيتعرض لضغط أكبر.

ويحل الأهلي ضيفًا على الفريق المغربي في مركب محمد الخامس، مساء الأحد المقبل في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال الشحات في تصريحات صحفية: "الأهلي أنهى الشوط الأول في القاهرة بالتقدم بنتيجة 2-1، وسنواصل ما بدأناه خلال الشوط الثاني في المغرب وسنحاول تكرار الفوز مجددًا".

وأضاف جناح الأهلي: "كولر طالبنا برفع رؤوسنا لأننا حققنا الفوز في الذهاب ونحن الآن متقدمين، وعلينا أن نواصل من أجل حصد اللقب".

وتابع: "المباراة ستكون صعبة على الفريقين وليس الأهلي فقط، سنلعب على تفوقنا في الذهاب ولا نخاف من شيء وسنحاول اللعب على الفوز بالمباراة".

وأكمل: "أعتقد أن المباراة ستكون أصعب على الوداد الذي يتوجب عليه التسجيل، وأتوقع أن يكون ضغط جماهير الوداد حافزًا لنا.. لقد لعبنا هنا من قبل وتعادلنا سلبيًا مع الرجاء".

ويحتاج الأهلي إلى الفوز أو التعادل على أقل تقدير للتتويج باللقب الأفريقي.