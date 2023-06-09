الجمعة 09 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشحات: مباراة الإياب ستكون أصعب على الوداد

حسين الشحات
حسين الشحات

يرى حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا ستكون أصعب على فريق الوداد الذي سيتعرض لضغط أكبر.

ويحل الأهلي ضيفًا على الفريق المغربي في مركب محمد الخامس، مساء الأحد المقبل في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال الشحات في تصريحات صحفية: "الأهلي أنهى الشوط الأول في القاهرة بالتقدم بنتيجة 2-1، وسنواصل ما بدأناه خلال الشوط الثاني في المغرب وسنحاول تكرار الفوز مجددًا".

وأضاف جناح الأهلي: "كولر طالبنا برفع رؤوسنا لأننا حققنا الفوز في الذهاب ونحن الآن متقدمين، وعلينا أن نواصل من أجل حصد اللقب".

وتابع: "المباراة ستكون صعبة على الفريقين وليس الأهلي فقط، سنلعب على تفوقنا في الذهاب ولا نخاف من شيء وسنحاول اللعب على الفوز بالمباراة".

وأكمل: "أعتقد أن المباراة ستكون أصعب على الوداد الذي يتوجب عليه التسجيل، وأتوقع أن يكون ضغط جماهير الوداد حافزًا لنا.. لقد لعبنا هنا من قبل وتعادلنا سلبيًا مع الرجاء".

ويحتاج الأهلي إلى الفوز أو التعادل على أقل تقدير للتتويج باللقب الأفريقي.

حسين الشحات الاهلى الأهلي ضد الوداد نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأكثر قراءة

الأهلى مهدد بإيقاف القيد 3 فترات بسبب رمضان صبحى

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023

جورج إسحاق.. تاريخ من النضال والمناوشات الحقوقية (بروفايل)

إقبال كبير من الأطفال.. حلقات لتحفيظ القرآن الكريم بالمجان فى زفتى (صور)

.. وأول زيارة رئاسية لموزمبيق!

هيئة قضايا الدولة تنعى والدة الدكتور مصطفى مدبولى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

.. وأول زيارة رئاسية لموزمبيق!

صفاء النجار

كيف يعمل الابتكار؟.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-3»

د.كريمة الحفناوى

النقابات والحوار الوطنى

خالد حريب

الدولة المصرية تدق أبواب إفريقيا

محمد عبدالعزيز

من يرحم يُرحم

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وزامبيا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية

اعتقال فتاة فى بلدة حوارة بفلسطين

إضراب شامل وتظاهرات احتجاجًا على جرائم القتل داخل أراضى الـ48