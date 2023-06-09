رئيس مجلس الشيوخ ينعى والدة الدكتور مصطفى مدبولى

نعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والتي وافتها المنية اليوم.

متمنيًا من الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان وخالص التعازي والمواساة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فى الفقيدة.

ويتلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء الأحد المقبل العزاء في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وتوفيت والدة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة غدًا السبت الموافق 10 يونيو، عقب صلاة الظهر، بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، والدفن بمقابر القوات المسلحة بالوفاء والأمل.