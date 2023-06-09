الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الوداد يستعيد لاعب الزمالك السابق قبل مواجهة الأهلى

الوداد المغربي
الوداد المغربي

أفادت تقارير صحفية مغربية، أن نادي الوداد البيضاوي قد تلقى دفعة قوية قبل مواجهة الأهلي، الأحد المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف على استاد القاهرة.

وذكر موقع le360 sport المغربي، أن الوداد استعاد الثنائي حميد أحداد وحسين بن عيادة في مباراة الإياب.

وأكد الموقع المغربي أن البلجيكي سفين فاندنبروك، المدير الفني لفريق الوداد سيكون بإمكانه الاستعانة بخدمات حميد أحداد الذي غاب عن مباراة الذهاب بسبب الإيقاف.

كما سيعود الحسين بن عيادة الذي استعاد عافيته من الإصابة التي أبعدته عن مباريات الفريق الماضية.

الاهلى أخبار الوداد الرياضي الأهلي ضد الوداد نهائي دوري أبطال إفريقيا

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