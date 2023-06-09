الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيلا مجلس النواب والأمين العام ينعون والدة الدكتور مصطفى مدبولي

المستشار أحمد سعد
المستشار أحمد سعد الدين

نعى المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والنائب محمد أبوالعينين وكيل المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس، ببالغ الحزن والأسى المغفور لها بإذن الله والدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، داعين  الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة  بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

ويتلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء الأحد المقبل العزاء في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وتوفيت والدة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة غدا السبت الموافق 10 يونيو، عقب صلاة الظهر، بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، والدفن بمقابر القوات المسلحة بالوفاء والأمل.

المستشار أحمد سعد الدين مجلس النواب المستشار أحمد مناع الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء

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