وفد شباب "منحة ناصر للقيادة" في جولة بمنطقة الأهرامات

نظمت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، جولة سياحية بمنطقة أهرامات الجيزة، لوفد من شباب منحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الرابعة.

وتنظم المنحة في نسختها الرابعة، برعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار “شباب عدم الانحياز وتعاون الجنوب - جنوب”، وبمشاركة 150 من القيادات الشبابية حول العالم، خلال الفترة من 1 حتى 15 يونيو الجاري.

وتفقد المشاركون، خلال الجولة، منطقة أهرامات الجيزة لرؤية المناطق الأثرية العريقة التي تدل على عظمة التاريخ الفرعوني المصري، واستمعوا إلى شرح مفصل عن تاريخ منطقة الأهرامات بالكامل، ثم توجهوا لزيارة منطقة البانوراما وتمثال أبوالهول لالتقاط الصور التذكارية.

وتوجه المشاركون بالشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على إتاحته الفرصة لهم للتعرف على آثار مصر العريقة وتراثها الحضاري والتقدم العمراني المذهل الذي وصلت إليه، معربون عن سعادتهم البالغة بما شاهدوه عن الحضارة المصرية وعظمة الأهرامات.