الجمعة 09 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وفد شباب "منحة ناصر للقيادة" في جولة بمنطقة الأهرامات

الدكتور أشرف صبحى
الدكتور أشرف صبحى

نظمت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، جولة سياحية بمنطقة أهرامات الجيزة، لوفد من شباب منحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الرابعة.

وتنظم المنحة في نسختها الرابعة، برعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار “شباب عدم الانحياز وتعاون الجنوب - جنوب”، وبمشاركة 150 من القيادات الشبابية حول العالم، خلال الفترة من 1 حتى 15 يونيو الجاري.

وتفقد المشاركون، خلال الجولة، منطقة أهرامات الجيزة لرؤية المناطق الأثرية العريقة التي تدل على عظمة التاريخ الفرعوني المصري، واستمعوا إلى شرح مفصل عن تاريخ منطقة الأهرامات بالكامل، ثم توجهوا لزيارة منطقة البانوراما وتمثال أبوالهول لالتقاط الصور التذكارية.

وتوجه المشاركون بالشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على إتاحته الفرصة لهم للتعرف على آثار مصر العريقة وتراثها الحضاري والتقدم العمراني المذهل الذي وصلت إليه، معربون عن سعادتهم البالغة بما شاهدوه عن الحضارة المصرية وعظمة الأهرامات.

وزارة الشباب والرياضة أهرامات الجيزة ناصر للقيادة الدولية شباب عدم الانحياز القيادات الشبابية

الأكثر قراءة

وفاة والدة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.. والعزاء الأحد

بـ10 جنيهات.. تراجع أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة

ثانوية عامة.. توزيع درجات الثانوية العامة 2023

متابعات ميدانية لسوق السيارات الجديد بشبين الكوم فى المنوفية

"الممرات اللوجستية".. شرايين لربط ارتكازات الإنتاج بموانئ التصدير والتوزيع

إنجازات 30 يونيو.. تطوير "محطة مصر" بالإسكندرية يُعيد الحياة للميدان التاريخي (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الدولة المصرية تدق أبواب إفريقيا

محمد عبدالعزيز

من يرحم يُرحم

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وزامبيا

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية

اعتقال فتاة فى بلدة حوارة بفلسطين

إضراب شامل وتظاهرات احتجاجًا على جرائم القتل داخل أراضى الـ48