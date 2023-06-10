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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 10-6-2023

الحديد والأسمنت
الحديد والأسمنت

تشهد أسواق مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 10-6-2023 انخفاض ملحوظ في الأسواق المصرية من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب حيث سجل الطن 37 ألف جنيه عقب تخطيه 40 ألف منذ مطلع بداية عام 2023 في حين وصل إنتاج مصر نحو 7.9 مليون طن من حديد التسليح سنويا


مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 10-6-2023


يهتم المواطنين بمتابعة تطورات سوق مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 10-6-2023 والذي شهد انخفاض ملحوظ في الأسعار خلال الفترة الأخيرة حيث جاءت الأسعار كما يلي:-

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز نحو 37500 جنيه.

 

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي نحو 37000 جنيه.

 

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان نحو 37500 جنيه.

 

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العتال نحو 37000 جنيه.

 

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين نحو 36000 جنيه. 

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سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي نحو 33700 جنيه.

 

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري نحو 34000 جنيه.

 

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي نحو 33700 جنيه.

 

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل نحو 34000 جنيه.

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الداخلية نحو 37500 جنيه.

 

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية نحو 37000 جنيه.

 

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي نحو 33500 جنيه.

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أسعار الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح 1728 جنيه.

 

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر 1688 جنيه.

 

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المعلم 1670 جنيه.

 

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العسكري 1700 جنيه.

 

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي 1840 جنيه.

 

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل 1720 جنيه.

 

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان 1750 جنيه.

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