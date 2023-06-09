البشلاوي: "الحوار الوطنى" فرصة كبيرة لطرح المشكلات التى تواجه الرياضيين

أكد أحمد البشلاوي، عضو مجلس إدارة نادي زفتى الرياضي، وأحد الكوادر الشبابية بحزب مستقبل وطن بمدينة زفتى، أن الأنشطة الرياضية المدرسية قضية مهمة فى مجال التعليم، وأن وضعها علي أجندة المناقشات بجلسات مؤتمر الحوار الوطنى، للعمل على تطويرها وتنميتها فى المستقبل، هو لما تمثله من أهمية قصوى للأجيال القادمة، لخلق جيل سوى ذى قدرة بدنية وذهنية ونفسية تعود بالنفع على الطالب من ناحية، من خلال توسيع مداركه ومهاراته والعمل على اكتشاف مواهبه، لتصبح منفذا للابداع، كما تعود على الدولة من ناحية أخرى لاكتشاف الموهوبين والمبدعين للعمل على صقل مهاراتهم، على ألا يقتصر الإهتمام بالرياضة علي الأندية ومراكز الشباب فقط وأن يخرج الحوار الوطني بتوصيات لنشر الرياضة والأنشطة الشبابية داخل كل المؤسسات التعليمية والخدمية.

ويتمنى البشلاوي، أن يخرج مقترح بتوفير الملاعب بكل مدرسة وكلية ومعهد وكل أماكن تجمع الشباب إلى جانب الأندية ومراكز الشباب، لتساعد الطلاب فى جميع المراحل الدراسية على ممارسة الرياضة، إلى جانب الأنشطة المختلفة من موسيقي، ورسم، وورش عمل للفنون المختلفة، لتساعد على اكتشاف وتنمية المواهب منذ الصغر، مضيفًا أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى تأتى من يقين راسخ لديه بأن مصر تمتلك من الكفاءات والعقول وصدق النوايا وإرادة العمل ما يجعلها فى مقدمة الأمم والدول.

وأضاف البشلاوي، في حديثه الخاص لـ"الدستور": علينا جميعا كمعنيين بالشباب والرياضة ومتواجدين داخل المجال سواء متطوعين أو أصحاب رسالات رياضية أو نمتهن أي تخصص داخل المجال، علينا التعاون مع صناع القرار وتحمل هذه المسئولية تجاه وطننا وأبنائنا، خاصة عندما يتعلق الأمر بمؤتمر يعتبر أحد أهم الركائز التي ستخرج بتوصيات تساهم في رسم مصرنا الجديدة التي يهدف إليها رئيس الجمهورية.

وتابع أن مؤتمر الحوار الوطنى، فرصة كبيرة لطرح المشكلات والمعوقات التى تواجه الرياضيين والقائمين على مجال الرياضة، من خلال الجلسات والنقاشات الحوارية على طاولة الحوار الوطني، لطرح مقترحات وأفكار وتوصيات الغرض منها ته‍يئة كل السبل لإنجاح وتفعيل مخرجاته، فى إطار من المشاركة الفعالة لأننا نملك الكثير من القدرات والامكانيات، التى تساعدنا على النهوض بالرياضة المصرية، والاهتمام بالأنشطة المدرسية لأن الرياضة والنشاط المدرسى مهمان جدا بالنسبة للطلاب فى جميع مراحل دراستهم، لكونهما يوسعان مداركهم وينميان قدراتهم البدنية والذهنية والنفسية والفنية.

وأكد أن الحوار الوطنى هو الطريق الصحيح لخروج بمقترحات وحلول للجهات التنفيذية والتشريعية فى مصر، وهو بمثابة الخطوة الفارقة فى مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة وتطلعات مصر٢٠٣٠، ولقد شهدت الجلسات التمهيدية للحوار الوطنى مشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية والنقابية ورجال الدولة والمجتمع الأهلي، ورؤساء الجامعات والأندية والمراكز البحثية بالإضافة لممثلين عن فئات ومجالات أخري، أبرزها المجال الرياضى ضمن الملف المجتمعي.