بأوامر من الخطيب.. كولر يرفض الرد على مدرب الوداد المغربي

رفض السويسرى مارسيل كولر التعقيب على تصريحات البلجيكى سفين فاندنبروك المدير الفنى للوداد المغربي والتي ذرك فيها أنه أكثر خبرة من “كولر” فى المعترك الإفريقى.

وقال مصدر بالنادي الأهلي إن محمود الخطيب رئيس الأهلي طلب من كولر عدم الرد وأن يكون تركيزه حاليا فى مساعدة فريقه ولا يشغل نفسه بأى أمور أخرى.

وأضاف المصدر أن السويسري أكد أن أفضل رد على مسألة الخبرة هو الحصول على اللقب في وجود مدرب الوداد وأن تلك التصريحات لديه خبرات في التعامل معها خاصة أنها من ضمن أساليب الحرب النفسية في المباريات الكبري.

وأِشار المصدر إلى أن كولر شدد خلال حديثه مع رئيس الأهلي أن محاولة استفزازه من قبل مدرب الوداد أمر معتاد وهو لديه قدرة على التعامل مع هذا الأمر لكنه يرغب في الحفاظ على تركيز اللاعبين قبل مواجهة الإياب في النهائي.

في المقابل وضع أندرياس أندويا، مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجا بدنيا للاعبين لتنفيذه في المران الأول بالمغرب استعدادا لمواجهة الوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني محاضرة للاعبين في فندق الإقامة لشرح العديد من الأمور المتعلقة بفقرات المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي التي تقام مساء الأحد المقبل على مركب محمد الخامس، فيما كانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.