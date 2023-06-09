الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

احذروا المواشي المنفوخة.. 3 نصائح لتجنب السقوط في فخ "الأضاحي المغشوشة"

المواشي
المواشي

يستعد المواطنون لاحتفال بعيد الأضحى المبارك من خلال شراء المواشي، وهي الفترة التي يستغلها بعض تجار الماشية للتلاعب واستغلال قلة الخبرة عند بعض الأشخاص.

في هذا التقرير، يتحدث عدد من تجار اللحوم الحمراء والمواشي في منطقة المذبح، بحي السيدة زينب في محافظة القاهرة، عن أفضل طريقة لتجنب السقوط في فخ العش والنصب.

عبدالكريم محمد، أحد تجار المواشي، قال في تصريحات لـ" الدستور"، إن النصيحة الأولى هي تجنب الشراء من التجار المتجولين ممن بوجهون ماشيتهم لمكبات القمامة لإطعامها، منوهًا:" تجولهم بالمواشي في القمامة يجعل المواطنين يشعرون بالقلق والريبة من شراء الأضاحي منهم".

وتابع: “النصيحة الثانية تتمثل في تجنب تحديد مواعيد لوزن الأضحية وشرائها، لأن بعض التجار يقومون باستخدام المياه والملح لزيادة وزن الأضاحي”.

واختتم: النصيحة الثالثة تتمثل في شراء الأضاحي في وقت مبكر من العام، والبعد عن أيام المواسم تفاديًا لارتفاع الأسعار.

الأضحي المبارك اللحوم الحمراء النصب على المواطني النصب علي المواطنين تجار المواشي حي السيدة زينب عيد الأضحى المبارك محافظة القاهرة

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