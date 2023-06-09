الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"سوق الغلابة"... إقبال كبير على سوق العتبة لشراء ملابس العيد (صور)

سوق العتبة
سوق العتبة

شهد سوق منطقة العتبة والموسكي، التابع لمحافظة القاهرة، إقبالًا كبيرًا من المواطنين، لشراء احتياجاتهم من الملابس استعدادًا لاستقبال عيد الأضحي المبارك.

“الدستور” استطلع آراء المواطنين حول مدى توافر الملابس وجودتها داخل سوق العتبة..

قال أحمد عبدالله، أحد أهالي السيدة زينب، إنه أقبل على شراء الملابس لأطفاله تفاديًا للزحام والتكدس الكبير، والذي تشهده السوق مع اقتراب كل موسم، وأكد أن الأسعار في سوق العتبة والموسكي في متناول الجميع، لأنها أقل من نصف السعر المطروح في المحال التجارية والمولات.

فيما أوضح عادل محمد عاطف، أحد أهالي منطقة الزاوية الحمراء، أن الأسعار المطروحة في الأسواق عالية جدًا، ولذلك يصعب على الأهالي شراء ملابس العيد  لأطفالهم، إلا أن الأسواق الشعبية تطرح نفس الملابس، وإنما بأسعار مخفضة، إذ يصل سعر قميص الأطفال لـ50 جنيهًا، والبنطال لـ100 جنيه، والحذاء لـ50 جنيها، منوهًا:" يعني طقم كامل بــ200 جنيه، في حين أن الـ200 جنيه، في المحلات التجارية متجبش قميص واحد".

وفي ذات السياق، أشار عمر محمد، البالغ من العمر 33 عامًا، أحد أهالي منطقة منشية البكاري، التابعة لحي فيصل، في محافظة الجيزة، إلى أنه يأتي في كل موسم إلى سوق العتبة والموسكي، في محافظة القاهرة، لشراء ملابس أطفاله الـ3، مؤكدًا أنه اعتاد على ذلك، معلقًا:" الأطفال ملهمش ذنب في ظروفنا، ولازم نحاول نسعدهم، علشان كده بشتري ليهم ديمًا لبس العيد"، مؤكدًا أن الطقم الواحد من ملابس العيد لطفل لا يتعدى الـ200 جنيه كحد أقصى".

سوق-العتبة
سوق-العتبة
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