إصابتان بالرصاص المعدنى والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال فى الخليل

أصيب مواطنان فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأوضح الناشط الإعلامي محمد عوض أن شابين أصيبا بالرصاص المعدني، والعشرات بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع، خلال مواجهات عنيفة شهدتها منطقة عصيدة في بيت أمر، عقب قيام جنود الاحتلال بإغلاق مدخل البلدة، ومنع مرور جنازة مواطن عبرها.

وقال إن جنود الاحتلال اقتحموا المنطقة وأطلقوا الرصاص المعدني، وقنابل الصوت وعشرات قنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة أربعيني برصاصة معدنية في القدم، وشاب آخر أسفل الظهر.

كما أصيب العشرات بحالات اختناق بسبب كثافة الغاز السام، الذي أطلقه جنود الاحتلال تجاه منازل المواطنين.