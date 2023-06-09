تمويل 33 ألفًا و224 مشروعًا بـ3 مليارات جنيه فى البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اهتمام الدولة بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر من خلال "مشروعك"، لما لها من دور محوري في تنمية ودفع عجلة الإنتاج في مختلف المجالات، وذلك تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030، التي تستهدف العمل على تعزيز الدور الهام لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

وأشارت الدكتورة نهال بلبع إلى أن المشروع يهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات استثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروع، والذي يبدأ من 25 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه.

كما أشار المحاسب أكرم مكرم، المدير التنفيذي لـ"مشروعك"، إلى أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" يواصل نشاطه على أرض محافظة البحيرة، حيث شهد المشروع تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية، وبلغ إجمالي حجم القروض الممنوحة من خلال المشروع منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن 3 مليارات و191 مليونا و148 ألف جنيه، لتمويل عدد 33 ألفًا و224 مشروعًا استثماريًا متنوعًا تجاريًا وصناعيًا وزراعيًا وخدميًا، وساهمت تلك المشروعات في توفير 93 ألف فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع أن المشروع يُعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال منح قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية تساعد في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل حقيقية تساهم في زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

وجهت نائب محافظ البحيرة بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، مع الالتزام بإجراءات التقديم والاستشارات الفنية التي يحتاجها المشروع، متمثلة في دراسات الجدوى وفرص التدريب الفني والإداري، بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة "مشروعك"، وتكثيف أعمال التوعية لدى الشباب لتحفيزهم على الاستفادة من المميزات التي يقدمها المشروع.