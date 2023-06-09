بطريرك الكنيسة السريانية يترأس اجتماع الأمانة العامة للمجمع المقدّس

ترأس قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك الكنيسة السريانية، اجتماع الأمانة العامة للمجمع المقدّس في المقرّ البطريركي في العطشانة بلبنان.

وذلك بحضور عدد من أعضاء الأمانة العامة، الأحبار الأجلاء المطارنة: مار يوستينوس بولس سفر، النائب البطريركي في زحلة والبقاع ومنسّق الأمانة العامة، مار فيلوكسينوس متياس نايش، النائب البطريركي في ألمانيا، مار نيقوديموس داود شرف، مطران الموصل وكركوك وإقليم كوردستان وتوابعها، مار تيموثاوس متى الخوري، مطران حمص وحماة وطرطوس وتوابعها، ومار يوسف بالي، المعاون البطريركي.

يأتي هذا الاجتماع عشية انعقاد المجمع السرياني الأنطاكي المقدس، حيث أنهى الآباء جميع التحضيرات تمهيدًا للمجمع ويستمرّ حتى يوم السبت 10 يونيو، على أن يدرس الآباء مواضيع كنسية مختلفة وفق جدول الأعمال.

وكان قد استهلّ المجمع المقدس للكنيسة السريانية الأرثوذكسية الأنطاكية جلساته في المقر البطريركي في العطشانة، و يحضر المجمع المقدّس أصحاب النيافة الأحبار الأجلاء مطارنة الأبرشيات المنتشرة في كل أنحاء العالم.

- تفاصيل أعمال الدورة العادية للمجمع المقدس

بدأت أعمال الدورة العادية للمجمع المقدس بصلاة الصباح تلتها الصلاة الخاصّة بالعنصرة ودعوة الروح القدس. ثمّ عقد الآباء جلسةً افتتاحيةً تمّ فيها عرض جدول الأعمال والمواضيع المزمع دراستها في الجلسات المجمعية، وبدأوا بدراسة البنود المطروحة.

يستمر المجمع المقدس حتي يوم السبت 10 من الجاري حيث سيُتلى في ختامه بيان يعبّر عن المقررات والعناوين العريضة التي تم التداول فيها. نسأل الله أن يلهم الآباء ويعضدهم في سعيهم لما فيه منفعة الكنيسة المقدّسة.