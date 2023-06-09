أبوردينة: المقدسات والاستيطان عقبات رئيسية أمام تحقيق السلام

وصف الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبوردينة، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي اعتبر فيها أن الاستيطان لا يشكل عقبة أمام السلام، وأن العودة لمستوطنة "حومش" حق للمستوطنين، ومطالباته بالاعتراف بيهودية الدولة- بأنها محاولات إسرائيلية تهدف لتضليل وخداع الرأي العام الدولي بأن المستوطنات لا تقام على أراضٍ فلسطينية.

- الأراضى التى تقام عليها المستوطنات هى ملك للشعب الفلسطينى

وقال أبوردينة، في بيان، اليوم الجمعة، إن القدس ومقدساتها، والاستيطان من العقبات الرئيسية أمام تحقيق السلام، مشددا على أن الأراضي التي تقام عليها المستوطنات هي ملك للشعب الفلسطيني، وأن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تواصل التوسع الاستيطاني لمنع إقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس المحتلة.

وأكد أن عودة المستوطنين إلى موقع مستوطنة "حومش"، المخلاة جنوب جنين، هو تحدٍ لقرارات الشرعية الدولية، ومجلس الأمن الدولي، وللإدارة الأميركية التي يجب أن تتجاوز في موقفها بيانات الشجب والاستنكار، وأن تضع حدا لتصرفات هذه الحكومة التي تقود المنطقة إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار.

وأوضح أبوردينة أنه إذا كانت الحكومة الإسرائيلية تريد التوصل إلى سلام دائم، فلا بد من الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية القائمة على أساس حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو، وعاصمتها القدس، لأن هذا هو الحل الوحيد للتوصل إلى السلام وتحقيق الأمن والاستقرار.