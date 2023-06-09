قبل الإغلاق.. رابط تقديم الصف الأول الابتدائي 2023

يعتبر التقديم بالمدارس للطلاب الجدد أكثر ما يشغل بال الأهالي خلال هذه الأيام، وذلك بالتزامن مع فتح باب التقديم لطلاب الصف الأول الابتدائي للعام 2023.

وزاد البحث عبر محرك "جوجل" الشهير عن رابط تقديم الصف الأول الابتدائي 2023، وذلك ما نقدمه لكم من خلال هذه السطور:

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي 2023:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط عبر بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم، والذي عن طريقه يمكن التقديم للطلاب بالصف الأول الابتدائي 2023 بالمدارس، وذلك من خلال اتباع عدة خطوات وهي:

- في البداية يتم تسجيل الدخول إلى بوابة مركز المعلومات لوزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابــط.

- ثم يتم الضغط على أيقونة خدمات ولي الأمر، وكلمة إنشاء مستخدم لولي الأمر.

- ويليه خطوة اختيار بين تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

- ثم يتم إدخال البيانات المطلوبة بدقة، وتسجيل كلمة المرور.

- والضغط على كلمة سجل الدخول، ثم اختيار نوعية المدرسة "حكومي- رسمية- رسمية لغات" للتسجيل.

- ويليه الضغط على أيقونة بدء التسجيل، وتسجيل بيانات الأب والأم والطفل، والعنوان بالتفصيل.

- ثم يتم تسجيل الرغبات للمدارس المتاحة، على أن تكون الأولوية للمدارس القريبة من محل الإقامة، وأخيرًا الضغط على كلمة حفظ البيانات.

الأوراق المطلوبة للتقديم بالصف الأول الابتدائي 2023:

- شهادة ميلاد حديثة مع صورتي للطالب بالإضافة إلى صورة من بطاقة الرقم القومي للأب والأم على أن تكون سارية، وفي حالة وفاة الأب تقديم صورة من شهادة الوفاة.

- صور مقاس 4×6 للطالب حديثة.

- صورة من عقد إيجار تكون موثقة بتاريخ عام سابق مع إحضار الأصل للاطلاع عليه

- فاتورة كهرباء أو مياه حديثة بها اسم الأب أو الجد للأب مع تقديم البطاقة الصحية الخاصة بالطفل مرفقة مع ملف التقديم.

- طوابع صحية على دفتر التأمين الصحي، بحسب سنة ميلاد الطفل، مع صورة منها.

- تقدم الولاية التعليمية للأم في حالة عدم وجود الأب، في حالة الطلاق، فيتم تقديم مستند يثبت الولاية التعليمية للأم.

الجدير بالذكر أن آخر موعد للتسجيل للطلاب بالصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية، يوم 30 يونيو 2023 بحسب ما أعلنت وزارة التربية والتعليم، وسن التقديم للصف الأول الابتدائي 6 أعوام، ولا يزيد على 9 سنوات، وبالنسبة لطلاب رياض الأطفال فيشترط ألا يقل سن المتقدم عن 4 أعوام.