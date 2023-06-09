رابط تقديم رياض الأطفال 2023/ 2024 والأوراق المطلوبة للتسجيل

رابط تقديم رياض الأطفال 2023/ 2024 من ضمن الموضوعات التي تصدرت تريند البحث على موقع "جوجل" في الساعات الأخيرة.

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع "جوجل" من قِبَل أولياء الأمور بمحافظات مصر؛ للحصول على رابط تقديم رياض الأطفال 2023/ 2024 ولمعرفة الأوراق المطلوبة لتسجيل اسم الطالب أو الطالبة بالمدارس، وفقًا لتعليمات وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من الآباء والأمهات لمعرفة تفاصيل التقديم في رياض الأطفال 2023/ 2024، يرصد لكم موقعنا "الدستور" في السطور التالية، كل التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير وتشمل رابط تقديم رياض الاطفال 2023/ 2024 الإلكتروني والأوراق المطلوبة.

رابط تقديم رياض الأطفال 2023/ 2024

يمكنك الآن الدخول عبر رابط تقديم رياض الأطفال 2023/ 2024 الإلكتروني التي أطلقته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتقديم لمرحلة رياض الأطفال على مستوى محافظات الجمهورية من خلال هذا اللينك الإلكتروني اضغط هنا للتسجيل وذلك بداية من الشهر الجاري حتى نهايته.

أوراق تقديم رياض الأطفال 2023/ 2024 وفقًا لقرارات وزارة التربية والتعليم

يستطيع الآن أولياء الأمور، تجهيز الأوراق المطلوبة للتقديم في رياض الأطفال 2023/ 2024 بكل سهولة ولمعرفة الأوراق المطلوبة تتبع السطور التالية:

1- إحضار شهادة ميلاد الطالب حديثة، 2 نسخة.

2-إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي للأب والأم بشرط أن تكون البطاقة سارية.

3ـ يقدم ولي الأمر البطاقة الصحية للطالب، والطوابع الصحية على دفتر التأمين الصحي.

4- إحضار عدد 8 صور شخصية حديثة للطالب.

5- إحضار وصل مياه أو كهرباء حديث، ويجب أن يكون باسم الأب أو الجد للأب أو تقديم صورة من عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق والأصل للإطلاع عليه.