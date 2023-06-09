الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عاطل سرق دراجة نارية فى بولاق أبوالعلا

جريدة الدستور

تمكن ضباط مباحث بولاق أبوالعلا من ضبط عاطل حال استقلاله دراجة نارية "تروسيكل" دون لوحات معدنية بدائرة القسم.

وبمناقشته عن مصدر الدراجة أقر بقيامه بسرقتها بأسلوب توصيل الأسلاك، كما اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقات المساكن والمتاجر بأسلوبي "التسلق، كسر الباب"، وأنه وراء ارتكاب «4» وقائع بذات الأسلوب، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

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